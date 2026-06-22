Şırnak’tan dünyaya ilmek ilmek sanat: Goyan kilimleri Avrupa yolcusu

Aile Destek Merkezi koordinatörü Halide Yıldırım da ''Sipariş üzerine yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alıyoruz. 20 ile 30 bin arasında satılıyor. Burada kilim, el sanatları ve terzi kurslarımız var. Kadınlarımız çalışmak istiyor. Hem öğreniyorlar hem de iş buluyorlar. Dünyanın dört bir yanına kilimlerimizi gönderiyoruz'' diye konuştu.