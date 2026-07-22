Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Ali Yabansu, ileri tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Çığır mevkisinde meydana geldi. Ahmet T. yönetimindeki 34 AJ 7190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ahmet T. ile araçta bulunan Ali Yabansu ve Müslüm K. yaralandı.
AĞIR YARALI İÇİN AMBULANS HELİKOPTER HAVALANDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Durumunun ağır olduğu belirlenen 56 yaşındaki Ali Yabansu, Cizre'den ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin Şanlıurfa'da sürdürüleceği öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, trafik kazasının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.