Kentte güvenlik birimlerinin araç kapasitesi yeni takviyelerle artırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Şırnak İl Jandarma Komutanlığı envanterine dahil ettiği zırhlı 4x4 araçlar için gerçekleştirilen tanıtım törenine; Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bigehan Kayık, Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör katılım sağladı.

Yeni araçların, bölgede asayişin sağlanması ve trafik hizmetlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesine önemli katkı sunması hedefleniyor.