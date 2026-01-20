Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Belediye Evlendirme Salonu’nda düzenlenen törende, seçim vaatleri arasında yer alan çeyiz desteğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şırnak’ta yeni evlilere müjde: 60 bin TL çeyiz desteği! - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi üzerine belediye meclisinin onayıyla projeyi başlattıklarını hatırlatan Yarka, desteğin Şırnak’ta ikamet eden, 1 Eylül 2025’ten itibaren evlenen ve belirlenen kriterleri sağlayan çiftlere verildiğini belirtti.

Şırnak’ta yeni evlilere müjde: 60 bin TL çeyiz desteği! - Resim : 2

Yarka, proje kapsamında ilk desteğin bugün verildiğini, ikincisinin ise Mart ayında yapılacağını söyledi.

Şırnak’ta yeni evlilere müjde: 60 bin TL çeyiz desteği! - Resim : 3

Hak sahiplerini belirlerken kimsenin siyasi görüşüne ya da partisine bakılmadığını, şartları sağlayan herkesin kardeşleri olduğunu vurgulayan Yarka, “24 kardeşimiz bu şartları karşıladı ve onlara bugün 60 bin liralık desteği sağladık. Gönül isterdi ki daha yüksek rakam verelim ama şimdilik imkanlarımız buna yetti. Allah, bu güzel yolda önünüze en ufak bir taş çıkarmasın.” dedi. Konuşmaların ardından 24 çifte hediye çekleri verildi.

Şırnak’ta yeni evlilere müjde: 60 bin TL çeyiz desteği! - Resim : 4

Destek alan çiftlerden Aydın Yetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yardımın yeni evliler için çok değerli olduğunu belirterek, “Yeni evlenenlerin mutlaka borçları ve eksiklikleri olur. Bu durumda az da olsa 60 bin lira eksiğimizi, borcumuzun bir kısmını kapatır.” ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta yeni evlilere müjde: 60 bin TL çeyiz desteği! - Resim : 5

Yetik, proje ve destek nedeniyle Başkan Yarka’ya teşekkür etti.

Programa belediye başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik, AK Parti Şırnak Merkez Gençlik Kolları Başkanı Rahmet Taşar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, belediye meclis üyeleri ile çiftler katıldı.

Bakan Göktaş yeni evleneceklere büyük müjde. 98 bin çift başvurduBakan Göktaş yeni evleneceklere büyük müjde. 98 bin çift başvurduDünya
Bu şartları taşıyanlara ucuz kiralık ev verilecek! Detaylar ortaya çıktıBu şartları taşıyanlara ucuz kiralık ev verilecek! Detaylar ortaya çıktıEkonomi