Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Belediye Evlendirme Salonu’nda düzenlenen törende, seçim vaatleri arasında yer alan çeyiz desteğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi üzerine belediye meclisinin onayıyla projeyi başlattıklarını hatırlatan Yarka, desteğin Şırnak’ta ikamet eden, 1 Eylül 2025’ten itibaren evlenen ve belirlenen kriterleri sağlayan çiftlere verildiğini belirtti.

Yarka, proje kapsamında ilk desteğin bugün verildiğini, ikincisinin ise Mart ayında yapılacağını söyledi.

Hak sahiplerini belirlerken kimsenin siyasi görüşüne ya da partisine bakılmadığını, şartları sağlayan herkesin kardeşleri olduğunu vurgulayan Yarka, “24 kardeşimiz bu şartları karşıladı ve onlara bugün 60 bin liralık desteği sağladık. Gönül isterdi ki daha yüksek rakam verelim ama şimdilik imkanlarımız buna yetti. Allah, bu güzel yolda önünüze en ufak bir taş çıkarmasın.” dedi. Konuşmaların ardından 24 çifte hediye çekleri verildi.

Destek alan çiftlerden Aydın Yetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yardımın yeni evliler için çok değerli olduğunu belirterek, “Yeni evlenenlerin mutlaka borçları ve eksiklikleri olur. Bu durumda az da olsa 60 bin lira eksiğimizi, borcumuzun bir kısmını kapatır.” ifadelerini kullandı.

Yetik, proje ve destek nedeniyle Başkan Yarka’ya teşekkür etti.

Programa belediye başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik, AK Parti Şırnak Merkez Gençlik Kolları Başkanı Rahmet Taşar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, belediye meclis üyeleri ile çiftler katıldı.