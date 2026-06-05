Şırnak'ta bulunan Kent Meydanı, bu kez siyasi bir program yerine uyuşturucu bağımlılığının yol açtığı acı tabloya dikkat çeken anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kolları tarafından organize edilen farkındalık sergisinde, uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden gençleri simgeleyen ayakkabılar ve isim kartları vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Yoğun ilgi gören sergide, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu da derinden etkileyen sonuçları gözler önüne serildi. Sergilenen ayakkabıların yanında yer alan hikâyelerde, gençlerin bağımlılığa sürüklenme süreçleri ve yarım kalan yaşam öyküleri anlatıldı. Alanı gezen vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşarken, birçok kişi hikâyeleri dikkatle okuyarak sergiyi uzun süre inceledi.

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanı Ramazan Genç, uyuşturucu kullanımının artık bireysel bir problem olmanın ötesine geçtiğini belirterek, bunun toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Uyuşturucunun her geçen gün daha fazla gence ulaştığını söyleyen Genç, "Bugün pek çok anne ve baba evladını bu tehlikeden koruyabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Uyuşturucu yalnızca gençleri hayattan koparmıyor; aile yapısını zedeliyor, suç oranlarını artırıyor ve toplumun geleceğine zarar veriyor" dedi.

Son dönemde yaşanan üzücü olayların da bu tehlikenin boyutlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, uyuşturucunun aile içi çatışmalardan şiddet olaylarına, hırsızlıktan cinayetlere kadar birçok sosyal sorunun temelinde yer alabildiğine dikkat çekti. Bu tehdidin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Genç, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Sergide bulunan her ayakkabının yarım kalmış bir hayatı temsil ettiğini ifade eden Genç, "Buradaki her ayakkabı, aramızdan erken ayrılan bir gencin sessiz hatırasıdır. Her biri kaybedilen umutları ve geleceği simgeliyor. Bu sergi, gerekli önlemler alınmadığı takdirde daha fazla ailenin aynı acıyı yaşayabileceğini hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelenin ancak ortak bir bilinç ve iş birliğiyle başarıya ulaşabileceğini dile getiren Genç, ailelerin, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının bu konuda aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.