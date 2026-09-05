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Kaynak: İHA

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa; Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan katıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile Göçer Sürü Alanlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çiftçilere yönelik destekler dağıtıldı. Proje çerçevesinde 44 dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirecek olan 17 üreticiye toplam 152 bin 784 adet fide teslim edildi. Aynı program dahilinde, bölgede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 50 göçer üreticiye de çoban çantası desteği sağlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlanan ekipman ve fidelerin kentteki tarım ve hayvancılık potansiyeline güç katacağı vurgulanarak, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.