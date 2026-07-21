Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Her yıl benzer manzaraların yaşandığı Beytüşşebap ilçesinde, özellikle Toptepe köyü yakınlarındaki vadide bulunan binlerce meşe ağacı tırtıl istilasından etkileniyor. Ağaçların dallarını saran yoğun ağ tabakası, yaprakların zamanında filizlenmesini engellerken, birçok ağaç normalden daha geç yeşeriyor.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede etkisini sürdüren istila nedeniyle bazı ağaçlarda kuruma belirtileri de görülüyor. Ancak tırtılların yaşam döngüsünü tamamlayarak kelebeğe dönüşmesinin ardından ağaçlar yeniden yapraklanıyor ve doğal görünümüne kavuşuyor.