Kaynak: Haber Merkezi

Şırnak / İsmail Birge / Yeniçağ



Silopi’de tanker sektöründe çalışan şoförler, taşıma ücretleri, kara liste, kolluk tutanakları, izinli tesisler ve gümrükte sürücü değişikliğiyle ilgili 6 maddelik taleplerini açıkladı. Şoförler, talepler karşılanmazsa eylem yapacaklarını duyurdu.

Silopi Sanat Sokağı’nda düzenlenen basın açıklamasında, 6 maddelik talep listesi paylaşıldı.

Tanker sürücüsü Abdullah Sarboğa tarafından okunan açıklamada, şoförlerin özellikle taşıma ücretleri, kara liste uygulaması, kolluk kuvvetlerince tutanak tutulan sürücülere yönelik işlemler, izinli tesislerin çalışma düzeni ve gümrükte sürücü değişikliği konularında düzenleme yapılmasını istediği belirtildi.

ŞOFÖRLERDEN 6 MADDELİK TALEP

Açıklamada tanker şoförlerinin talepleri şu şekilde sıralandı:

Taşıma ücretlerine, daha önce yapılan 5 dolarlık artışın dışında en az 10 dolar daha zam yapılması,

Hırsızlık ve küfür gibi ağır durumlar dışında kara listede bulunan şoförlerin bir defaya mahsus affedilmesi,

Jandarma veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından hakkında tutanak tutulan şoförlerin, yalnızca bu gerekçeyle TRANSPET sisteminden doğrudan çıkarılmaması,

İzinli tesislerin çalışma saatleri ve izin durumlarının keyfî uygulamalara göre belirlenmemesi,

TRANSPET bünyesinde görev yapan personelin şoförlerle uygunsuz veya tehditkâr şekilde iletişim kurmaması,

Gümrükte sürücü değişikliğinin herhangi bir resmî belge sunulmadan yapılabilmesine imkân sağlanması.

“ÖNCELİKLE GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”

Tanker şoförleri, taleplerinin karşılanması konusunda Silopi’deki ana firma, aracı firmalar ve TRANSPET tarafından gerekli adımların atılmasını istedi. Açıklamada, sektörde çalışan şoförlerin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili firma ve yetkililere çağrıda bulunuldu.

“TALEPLER KARŞILANMAZSA EYLEM YAPACAĞIZ”

Basın açıklamasının sonunda şoförler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylem yapacaklarını duyurdu. Tanker sektöründe çalışan şoförler, çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin dikkate alınmasını ve sorunların çözümü için ilgili tarafların adım atmasını istedi.