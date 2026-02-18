Şırnak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kayaboyun köyündeki yolda hasara yol açtı. Kayaboyun köyünde yolun bir kısmı çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yol kenarında bulunan elektrik direği kayarak hasar gördü.

Köy muhtarı Hakan Vural, son günlerde etkili olan sağanak ve biriken karların erimesiyle yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Çökme sonucu yamaçtan kopan taşların da yolu kapattığını ifade eden Vural, yolda yarıklar oluştuğunu da ifade etti. Yolu şu an kullanamadıklarını belirten Vural, "Suyun etkisiyle burası daha da çökecek. Bu noktada yaklaşık 2 yıl önce de çökme meydana gelmişti. Durum yetkililere iletildi. Yolda onarım çalışması yapılacağı belirtildi." dedi.