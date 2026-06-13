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Kaynak: AA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Ö.T. yönetimindeki otomobil, Cizre-Şırnak kara yolu Bozalan mevkisinde aniden yola çıkan bir ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta hasar meydana gelirken, içerisindeki yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan N.T, 7 yaşındaki T.T. ve Y.T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.