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Kaynak: İHA

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucu Türkiye’ye midelerinde uyuşturucu madde taşıyarak giriş yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerde şüphelilerin midelerinden toplam 151 kapsül halinde 939,26 gram metamfetamin çıkarıldı.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan İran uyruklu D.T. ve T.K., adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.