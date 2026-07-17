Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Şırnak'ta numune almak amacıyla çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 mühendis için AFAD, jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın katılımıyla geniş çaplı kurtarma operasyonu düzenlendi. Saatler süren çalışmanın ardından mühendisler askeri helikopterle güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Olay, merkeze bağlı Balveren beldesi ile Silopi ilçesi arasında bulunan Ballıkaya mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Bölgede numune alan 2 mühendis, mahsur kaldıklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

GÖNDERDİKLERİ VİDEO EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mühendislerin cep telefonuyla gönderdikleri video sayesinde bulundukları nokta tespit edildi. Ancak sarp kayalıklar ve engebeli arazi nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmaması üzerine AFAD Başkanlığı koordinesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hava desteği talep edildi.

İlk olarak bölgeye ulaşan askeri helikopter, güvenli iniş yapılabilecek uygun alan bulunamaması nedeniyle kurtarma operasyonunu gerçekleştiremedi.

ATEŞ YAKARAK YERLERİNİ BELLİ ETTİLER

Mahsur kalan mühendisler gece boyunca hem ısınmak hem de ekiplerin kendilerini görebilmesi için ateş yaktı. Bu sırada AFAD'ın dağcı ekibi ve jandarma personeli zorlu arazi şartlarında yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Gece karanlığı ve engebeli arazi nedeniyle ilerlemenin güçleşmesi üzerine saat 03.00 sıralarında bölgeye yeniden askeri helikopter gönderildi.

KOMANDOLAR SEPETLE İNDİRİLDİ

Askeri helikopterden özel eğitimli komandolar sepet sistemiyle bölgeye indirildi. Komandoların ilk müdahalesinin ardından mahsur kalan 2 mühendis yine sepet yardımıyla helikoptere alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan mühendisler 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.