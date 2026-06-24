Gezgin arıcılığın Türkiye'deki en köklü örneklerinden birini sergileyen Ordulu Yılmaz ailesi, 1970 yılından bu yana her bahar ayında Şırnak'ın İdil ilçesine adeta üs kuruyor. Karadenizli arıcılar tarafından 1970'li yıllarda keşfedilen bölge, günümüzde her yıl binlerce kovana ev sahipliği yapıyor. Aile, nefel (yonca), çakırdikeni, sarı diken ve tüsü dikeni gibi endemik bitki türlerinin yoğun olduğu İdil'in, yüksek kaliteli bal üretimi için biçilmiş kaftan olduğunu belirtiyor.
Şırnak’ta Karadeniz esintisi: Ordulu Yılmaz Ailesi yarım asırdır İdil’de organik bal üretiyor
Şırnak'ın İdil ilçesi, zengin endemik bitki çeşitliliği ve elverişli iklim yapısıyla Karadenizli gezgin arıcıların en önemli duraklarından biri haline geldi.Kaynak: İHA
İdil'deki arıcılık döngüsünü aktaran üçüncü kuşak arıcı Selim Yılmaz, bölgenin arıcılık için sunduğu doğal avantajları şu sözlerle anlattı:
"İdil arıcılık için son derece müsait bir bölge. Burada eşsiz endemik bitki türleri var. Doğru ısının bitkiyle birleşmesi sonucu zengin bir çiçek nektarı ve ardından kaliteli bal oluşuyor. Biz buraya üçüncü kuşak olarak geldik. Rahmetli dedem 1970'li yıllarda bu bölgede arıcılık yapılacağını ilk keşfeden insanlardan biriydi. Onlardan sonra babamlar, amcamlar devraldı; şimdi de biz işimizi yapıyoruz.
Şu an burada 700 civarında kovanımız var. Haziran sonu gibi buradaki çiçekler bittikten sonra rakımı daha yüksek yaylalara doğru göç edeceğiz. Tabii bu iş tamamen doğaya bağlı; kurak yıllarda bal olmuyor. Geçen sene arılarımızı hiç getirmedik. Rekolte kovan başına 5 kiloya da düşebilir, 35 kiloya da çıkabilir. Bu yıl kovan başı rekoltenin 30 kilonun biraz altında kalacağını tahmin ediyorum."
27 yıldır aralıksız olarak Ordu'dan Şırnak'a geldiğini belirten Adem Yılmaz ise binin üzerinde kovanla tamamen organik ve tahlilli bal ürettiklerini vurguladı:
Alem Dağı Faktörü: Adem Yılmaz, özellikle Alem Dağı ve çevresindeki bitki örtüsünün arılar için vazgeçilmez bir şifa kaynağı olduğunu ifade etti.
Erken İlkbahar Takvimi: Bölgeye erken ilkbaharda, yerel halkın "nefel" olarak adlandırdığı yonca çiçekleri için geldiklerini söyleyen Yılmaz, ürettikleri balların kesinlikle şekersiz, katıksız ve laboratuvar tahlilli olarak satışa sunulduğunu belirtti.
İdil Arıcılığı Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Şallı, ilçede arıcılık kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde Ordulu Yılmaz ailesinin payının çok büyük olduğunu ifade etti. Şallı, yerel arıcıların bu başarı hikayesinden nasıl feyzaldığını şu sözlerle özetledi:
"1971 yılında Selim Yılmaz'ın dedesi buraları keşfetmişti. Ardından babası Haydar Yılmaz mesleği sürdürdü. 2000 yılından beri de Selim ve Adem Yılmaz kardeşler bu bayrağı taşıyor.
"1971 yılında Selim Yılmaz'ın dedesi buraları keşfetmişti. Ardından babası Haydar Yılmaz mesleği sürdürdü. 2000 yılından beri de Selim ve Adem Yılmaz kardeşler bu bayrağı taşıyor.