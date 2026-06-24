Şırnak’ta Karadeniz esintisi: Ordulu Yılmaz Ailesi yarım asırdır İdil’de organik bal üretiyor

"İdil arıcılık için son derece müsait bir bölge. Burada eşsiz endemik bitki türleri var. Doğru ısının bitkiyle birleşmesi sonucu zengin bir çiçek nektarı ve ardından kaliteli bal oluşuyor. Biz buraya üçüncü kuşak olarak geldik. Rahmetli dedem 1970'li yıllarda bu bölgede arıcılık yapılacağını ilk keşfeden insanlardan biriydi. Onlardan sonra babamlar, amcamlar devraldı; şimdi de biz işimizi yapıyoruz.