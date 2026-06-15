Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 103 şüpheliye ait ev, iş yeri, eklenti ve araçlarda arama yapıldı.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN BULUNDU

Yapılan aramalarda 19 gram metamfetaminin yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 sahte takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giyim ürünü, 40 elektronik sigara, 48 cep telefonu, 19 bin 988 paket bandrolsüz sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik ürünü, 421 anahtar takımı ve 20 bin 914 çeşitli malzemeye el konuldu.

103 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 77 milyon 610 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.