Şırnak’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda altın ele geçirildi.

ARAÇTA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada:

3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi.

DEĞERİ 13,2 MİLYON LİRA

Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.