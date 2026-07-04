Şırnak’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda altın ele geçirildi.
ARAÇTA BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada:
3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi.
DEĞERİ 13,2 MİLYON LİRA
Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.