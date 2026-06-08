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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-6 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ile ilçelerde kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik kapsamlı denetim ve operasyonlar düzenledi.

101 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, silah ve mühimmatın yanı sıra çok sayıda kaçak ticari ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 7 sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 69 fişek ve 6 dürbün bulundu.

Ekipler ayrıca 24 bin 454 paket bandrolsüz sigara, 652 elektronik sigara ve likidi, 81 kilogram nargile tütünü, 16 cep telefonu ile binlerce adet gümrük kaçağı hırdavat, tekstil, kozmetik ve çeşitli tüketim malzemesine el koydu.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon 809 bin 780 lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.