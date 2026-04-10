Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte finans sağladığı ve yeni üye kazandırdığı değerlendirilen kişileri tespit etmek amacıyla bir süre teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından 9 Nisan tarihinde Şırnak ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 kişi, Silopi ilçesinde 2 kişi, İdil ilçesinde 1 kişi ve Kocaeli’de 1 kişi olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait 55 fişek, ayrıca örgütsel nitelik taşıdığı değerlendirilen çok sayıda doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyonun, örgütün bölgedeki yapılanmasına yönelik yürütülen daha geniş kapsamlı çalışmaların bir parçası olduğu ifade ediliyor.