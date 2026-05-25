Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şırnak 'ın Silopi’ye bağlı Babındak köyünde bulunan Taya aşireti ile İdil ilçesine bağlı Özen köyünde yaşayan Alika aşireti arasında yaşanan gerginlik, düzenlenen barış programıyla son buldu.

Babındak köyünden Taya aşireti kanaat önderi Mehmet Sarboğa ve diğer büyüklerin ortak çabasıyla taraflar bir araya getirildi.

Barışın tesis edilmesi amacıyla yürütülen girişimler, geniş katılımlı bir buluşmayla neticelendi. Düzenlenen programa, bölgedeki kanaat önderleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 2 bini aşkın kişi katıldı. Programda okunan mevlit ve duaların ardından taraflar tokalaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Barış buluşmasında yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı. Kanaat önderleri, toplumsal huzurun sağlanması ve kalıcı barış ortamının korunması adına bu tür adımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, bu barışın bölgeye örnek olmasını temenni etti.