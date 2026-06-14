Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinden acı bir boğulma haberi geldi. Akdizgin köyü mevkisinde arkadaş grubuyla birlikte piknik yapan 28 yaşındaki Velat Çetin, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi. Çetin, akıntıya kapılarak bir süre sonra nehir sularında gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, serinlemek için suya girdiği noktanın yaklaşık 500 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan Çetin'in naaşı, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.