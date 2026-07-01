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Kaynak: DHA

Kaza, öğle saatlerinde Silopi çevre yolunda meydana geldi. Veysi Kartal’ın kontrolünü yitirdiği 34 KJ 6628 plakalı boş tanker, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Kartal ile yanındaki kişi ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Kartal, kurtarılamadı. Kartal’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.