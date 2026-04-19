Camiyi sel aldı... Vatandaşlar seferber oldu

19 Nisan 2026 Pazar
Şırnak'ta meteorolojinin turuncu kodla uyardığı sağanak yağış sonrası Beytüşşebap'a bağlı Aşağıdere köyünde etkisini sert şekilde gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, sularının kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olurken, köydeki iki katlı cami sular altında kaldı.

Sel sularının hızla yükselmesiyle birlikte caminin hem alt hem de üst katı tamamen doldu. Özellikle zemin katta bulunan halılar suya maruz kalarak kullanılamaz hale geldi. Caminin içindeki mobilyalar, dini kitaplar ve çeşitli eşyalar da ciddi zarar gördü.

Su baskınının ardından ibadethanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından Aşağıdere köyü sakinleri vakit kaybetmeden camiye akın etti. Kadın, erkek ve gençlerin omuz omuza verdiği temizlik çalışmalarında, içeride biriken su ve çamurun tahliyesi için yoğun çaba sarf edildi. Kovalar ve basit ekipmanlarla yürütülen çalışmalarda, caminin yeniden ibadete açılması için adeta zamanla yarışıldı.

Zorlu şartlara rağmen köylülerin gösterdiği birlik ve dayanışma dikkat çekti. Her yaştan vatandaşın katıldığı temizlik çalışmaları, bölge halkının güçlü sosyal bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Köy sakinleri, camiyi en kısa sürede eski haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sel felaketi sonrası köy halkı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve sel riskine karşı kalıcı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tür afetlerin günlük yaşamı ciddi şekilde aksattığını ifade etti.

Uzmanlar, bölgede etkili olan yoğun yağışların bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, yetkililerin de sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
