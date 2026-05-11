İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yapılan operasyonlarda UYAP kapsamında aranan 50, KİHBİ kapsamında aranan 4 kişi olmak üzere toplam 54 firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında tam 71 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden toplam 22'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.