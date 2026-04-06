Edinilen bilgilere göre, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, UYAP üzerinden aranan 50, KİHBİ üzerinden aranan 2 kişi olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar arasında hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.