Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan kavga ilçeyi karıştırdı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 8 kişi yaralanırken, 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cizre Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı olay çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, büyüyen kavgayı biber gazı kullanarak kontrol altına aldı. Olayda yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.