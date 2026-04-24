Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre; Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90 bin 600 Dolar ve 7 bin 470 Euro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.