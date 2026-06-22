Kaynak: İHA

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 4,64 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi, 3 adet likit esrar maddesi, 20 bin adet kaçak sigara, 3 adet sahte ehliyet, 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte plaka, 2 bin 50 adet gözlük, 2 bin 834 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon lira olduğu öğrenilirken, 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.