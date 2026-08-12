Kaynak: İHA

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ekipler katıldı. Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatın masa başı bölümü, AFAD İl Müdürlüğü GAMER toplantı salonunda yapıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının konu edildiği senaryoda; yangın, enerji kesintileri, haberleşme problemleri, sağlık vakaları ve altyapıda meydana gelebilecek hasarlara karşı kurumların müdahale ve koordinasyon süreçleri ele alındı. Tatbikatta ekiplerin görev paylaşımı, iletişim süreçleri ve müdahale kabiliyetleri değerlendirildi.

YANGIN SENARYOSU SAHADA UYGULANDI

Tatbikatın saha bölümünde ise Şırnak kent merkezindeki üniversite kavşağı yakınlarında kuru ot ve örtü yangını çıktığı senaryosu uygulandı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA’ların da destek verdiği tatbikatta ekipler, senaryo gereği yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüttü. Ekiplerin yangına müdahalesi, çevrede güvenlik önlemlerinin alınması, sağlık ekiplerinin müdahale süreçleri ve kurumlar arasındaki koordinasyon uygulamalı olarak test edildi. Tatbikat boyunca ekiplerin olay yerine ulaşma süreleri ve görevlerini yerine getirme kabiliyetleri de değerlendirildi.

'HAZIRLIKLARIMIZI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

Tatbikatların afet ve acil durumlara hazırlık açısından önemli olduğunu belirten Şırnak Valisi Birol Ekici, “Burada bir tatbikat yapmış olmak, hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirmek ve insanlarımıza hizmet etmeye hazır olmak bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Buradaki hazırlıklarımızı da bir kez daha gözden geçiriyoruz. Hepimiz devletimize ve milletimize karşı günlük 8 saat hizmetle mükellefiz. Ancak içimizde 14, 15, hatta 16 saate kadar çalışan arkadaşlarımız var. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikat, ekiplerin müdahale performanslarının değerlendirilmesi ve olası afet ile acil durumlara yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesiyle sona erdi.