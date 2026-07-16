Kaynak: İHA

İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı. Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, çevre köylerden ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığını söyledi. Gelin ve damada 6 milyon takı geldiğini aktaran Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.

Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.