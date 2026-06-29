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Kaynak: İHA

İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Haziran tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda 91 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında eş zamanlı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 6 adet şarjör, 163 adet fişek, 32 cep telefonu, 23 bin 759 paket bandrolsüz sigara, 943 elektronik sigara ve likiti, 76 kilogram nargile tütünü, 11 litre alkollü içecek, 1.298 adet çeşitli hırdavat ürünü, 3.365 tekstil ürünü, 3.452 kozmetik ve süs eşyası ile 922 farklı gümrük kaçağı malzeme bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 764 bin lira olduğu tespit edilirken, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışıldığı belirlenen 91 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.