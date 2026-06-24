Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaparken 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Polis Memuru Metin Danabaş için düzenlenen veda programına katıldı.
Kentteki bir kafede gerçekleştirilen kahvaltı programda Müdür Çağlar, görev süresi boyunca teşkilata sunduğu hizmetlerden dolayı Danabaş’a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Programda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli de hazır bulunurken, meslektaşları Metin Danabaş’a yeni görev yerinde başarı ve kolaylık temennilerinde bulundular.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen veda programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.