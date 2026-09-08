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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde hayata geçirilen "İç Suları Balıklandırma Projesi" bölgede aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Şırnak Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü, yeni yavru balıklarla buluşturuldu. Göle 800 bin yavru şabut balığı salındı.

Kaymakam Semih Memiş'in de bizzat iştirak ettiği organizasyonda, su kaynaklarının zenginleştirilmesi ve balık popülasyonunun korunarak artırılması hedeflendi. Yetkililer, gerçekleştirilen bu çalışmanın bölgedeki su ürünleri potansiyelinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Projeyle beraber göldeki ekosistemin desteklenmesi ve gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.