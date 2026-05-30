Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbahar aylarıyla birlikte havaların ısınması, bölgedeki meşe ve bal ormanlarında ciddi bir tırtıl istilasını beraberinde getirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan asırlık ağaçlar, yeşerip yaprak açtıktan kısa bir süre sonra tırtılların istilasına uğrayarak kuruma noktasına geldi.

Tırtılların hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerindeki bahçelere büyük zarar verdiğini belirten ilçe sakinlerinden İdris Öter, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti. Öter, "İlkbaharın geç gelişi ve yağmurların etkisiyle ormanlarımız büyük zarar gördü. Tırtıllar, meyve ağaçlarımızı da kurutuyor. Yaklaşık bir aydan fazladır bu zararlılarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Doğal yaşam alanlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Öter, yetkililere seslenerek, "Devletimizin ilgili ve yetkili birimleri bu durumun önüne geçebilmek için bir an önce gerekli ilaçlama çalışmalarını başlatmalıdır. Çünkü sizler de görüyorsunuz, ormanların neredeyse tamamı zarar görmüş ve yok olma aşamasına gelmiş durumda" diyerek acil müdahale talebinde bulundu.