Sırlar, hesaplaşmalar ve yeni bir hayat: ABİ dizisi bomba gibi geliyor

ABİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’na; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.