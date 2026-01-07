Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor.
Sırlar, hesaplaşmalar ve yeni bir hayat: ABİ dizisi bomba gibi geliyor
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun buluştuğu yapım ABİ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABİ, dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler…
Senaryo ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in imzasını taşıyor. Güçlü kadrosu ve dramatik hikâyesiyle ABİ, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABİ, 13 Ocak 2026 Salı akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
ABİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’na; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.
ABİ DİZİSİNİN KONUSU
ABİ, geçmişinden kaçtığını sanan Doğan’ın, yıllar sonra ortaya çıkan sırlarla yüzleşmek zorunda kalmasını merkezine alıyor.
Aile bağları, hesaplaşmalar ve karanlık gerçekler etrafında şekillenen hikâye; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun dikkat çeken partnerliğiyle daha da merak uyandırıyor.