Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak

Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak

İnatçı kireç lekelerini ne yaparsanız yapın yok edemiyor musunuz? Defalarca silmenize rağmen mat görüntü kaybolmuyorsa, temizlikte dengeleri değiştiren o pratik yöntemle tanışma zamanı geldi. Üstelik bu yöntem, klasik sirke ve karbonat ikilisinden bile daha etkili.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 1

Banyo ve mutfakta en çok can sıkan sorunların başında kireç birikintileri gelir. Zamanla sertleşen bu tabaka, su ve sabun kalıntılarının birleşmesiyle yüzeylerde donuk, kirli bir görünüm oluşturur. Çoğu kişi çözüm için sirke ya da karbonata yönelse de uzmanlar, çok daha güçlü ve doğal bir alternatife dikkat çekiyor.

1 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 2

Limonun içerdiği sitrik asit, kirecin temel bileşeni olan kalsiyum karbonatla temas ettiğinde hızlı bir çözülme süreci başlatır.

2 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 3

Yüzeye uygulandığı anda etkisini gösteren bu doğal asit, tortuları parçalayarak yüzeylerin zarar görmeden temizlenmesini sağlar. Üstelik kimyasal ürünlerin aksine parlaklık kazandırırken ekstra bir çaba gerektirmez.

3 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 4

Uygulaması da oldukça kolaydır. Bir adet taze limonu ortadan ikiye kesin ve doğrudan kireçli bölgenin üzerine sürün. Limonun suyunun yüzeye iyice temas etmesine dikkat edin.

4 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 5

Ardından yaklaşık 2 ila 5 dakika bekleyin. Bu süre, asidin kireci çözmesi için yeterlidir.

5 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 6

Son olarak yüzeyi ılık suyla durulayıp mikrofiber bir bezle kurulayın. Bu adım, su lekesi oluşumunu önleyerek parlak bir sonuç elde etmenizi sağlar.

6 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 7

Bu yöntem yalnızca musluklarda değil, duş kabini camlarında da oldukça etkilidir.

7 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 8

Cam yüzeylerde oluşan beyaz lekeleri ve birikintileri limonla ovaladığınızda, kısa sürede berrak ve temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

8 9
Sirkeyi unutun: Kireci 2 dakikada yok eden doğal yöntem Musluklarınız ayna gibi parlayacak - Resim: 9

Aynı zamanda doğal bir ferahlık sağlayan limon, kimyasal temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan hijyen sunar.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro