Ekonomist İnan Mutlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Katılımevim, Birevim ve Emlak Katılım’ın pay devir işlemleri ile Katılımevim’in finansal gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şirketler satışa çıkmıştı: “Enkaz kamuya yıkılıyor”
Ekonomist İnan Mutlu, Katılımevim’in 2026’nın ilk yarısında 28 milyar liralık diğer faaliyet geliri elde ettiğine dikkat çekerek, bu gelirin önemli bölümünü oluşturan sermaye piyasası işlemlerinin hangi menkul kıymetlerden kaynaklandığını sordu. Mutlu, "Enkaz kamuya yıkılıyor" dedi.İbrahim Doğanoğlu
Mutlu, paylaşımında “Enkaz kamuya yıkılıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Mutlu, söz konusu şirketlerin devri için gerekli başvuruların yapıldığını belirterek, Katılımevim’in finansal tablolarındaki "diğer faaliyet gelirleri" kalemine dikkat çekti.
Katılımevim’in 2026 yılının ilk 6 ayında yüksek kâr açıkladığı yönündeki değerlendirmelere değinen Mutlu, şirketin faaliyet raporundaki verilere işaret etti.
Mutlu, Katılımevim’in yılın ilk yarısında esas faaliyetlerinden yaklaşık 9 milyar lira gelir elde ettiğini belirtti.
Diğer faaliyet gelirlerinin 28 milyar liraya ulaştığını söyledi.
Ekonomist, bu kalemdeki gelirin yaklaşık 25 milyar liralık bölümünün sermaye piyasası işlemlerinden kaynaklandığını ifade etti.
Mutlu ayrıca, Katılımevim’in 2025 yılında 3 milyar lira seviyesinde olan diğer faaliyet gelirlerinin 2026'nın ilk 6 ayında 28 milyar liraya yükselmesine dikkat çekti.
Mutlu, paylaşımında Katılımevim’in sermaye piyasası işlemlerinden elde ettiği gelirin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek şu soruyu yöneltti:
"Katılımevim 25,8 milyar TL sermaye piyasası kârını tam olarak hangi menkul kıymetlerden ve hangi işlemlerden elde etti?"
Mutlu'nun paylaşımında, söz konusu gelir artışının normal olup olmadığı da sorgulandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı sonrası, Pusula Yatırım Holding'in kontrolünde olan Katılımevim ve Birevim fonları devir sürecine girmişti.
Emlak Katılım, bu süreç için gerekli başvuruları tamamlamış olup, değerlendirme sürecinin ardından devir işlemlerinin gerçekleşmesi hedefleniyor.
Bu durum, fonların yeni sahiplere geçişini ve yatırım portföylerinin yeniden yapılandırılmasını kapsıyor. Bugün ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Emlak Katılım tarafından bildiri yapıldı.