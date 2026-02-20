Ekonomik nedenlerden ötürü kurulan şirket sayılarındaki azalış devam ediyor.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; Ocak 2026'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,1 azalarak 11 bin 115 olarak kaydedildi.

Bir önceki aya kıyasla kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,5 azalarak 117’ye, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 15 azalarak bin 763 seviyelerine indi.

Aynı dönem içerisinde kapanan şirket sayısı ise yüzde 78 azalışla 1604’e gerilerken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 84,3 azalarak 60, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 24,4 azalarak 2 bin 10 olarak belirlendi.

Ocak 2026’da kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artış kaydetti. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 1,4 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,9 düşüş kaydedildi.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 36’sı İstanbul’da, yüzde 11,2’si Ankara’da ve yüzde 5,7’si İzmir’de faaliyet gösteriyor. Aynı dönemde tüm illerde şirket kuruluşu yaptı.