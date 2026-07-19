Kağıthane yakınlarının 2 gündür haber alamadığı, bir şirkette müdür olan Muharrem Özkul (47), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Akrabalarının ulaştığı Özkul'un eski eşi Hanife Ç.'nin (46) ihbarı üzerine itfaiye ekipleri eve gitti. Kapının açılmasının ardından ekipler Özkul'u elinde tabancayla hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Polis evde kısa süre önce karaciğer nakli olan Özkul'un 1 ay önce boşandığı ikinci eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı not ve aile fotoğraflarına da rastladı. Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin; gözün doysun. Size kan parası olsun" yazdığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şirket müdürünün intikam kokan vedası: “Al anahtarı gözü doysun”: Kağıthane’de korkunç son
İstanbul Kağıthane’de tüyleri diken diken eden bir cinayet güne damgasını vurdu. Evinde ölü bulunan şirket müdürü Muharrem Özkul, bir ay önce boşandığı eşine bıraktığı not nefes kesti. “Burada kefen param var. Anahtarı al gözün doysun.”Kaynak: DHA
Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışında yaşayan yakınları 2 gündür haber alamadıkları Muharrem Özkul’un, 1 çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul’un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde yapılan incelemelerde, Özkul’un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, 1 ay önce boşandığı ikinci eşi eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu. Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun” cümlelerinin yer aldığı görüldü. Daha önce karaciğer nakli olan Özkul’un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul’un, eski eşi Hanife Ç.’den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.’den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkul’un cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.