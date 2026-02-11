Şirin Sarı’dan yatırımcılara net uyarı: Zarar etmemek için...

Gümüş yatırımcıları ise geleceğe dair piyasanın konumunu merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Nasıl Bir Ekonomi TV’de şu ifadeleri kullandı:

“Gümüşte günlük yüzde 5'lik yüzde 7'lik hareketler normalleşti. Gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor diyebiliriz. Gümüşte neredeyse yüzde 40’a varan düşüş görüldü. 40-50 dolar bandına oturan bir gümüş görebiliriz, bir süre en azından”