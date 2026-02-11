ABD tarafından açıklanan veriler ile hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler ve ABD varlıklarına olan güvenin azalması, güvenli liman talebini yükseltti.
Şirin Sarı’dan yatırımcılara net uyarı: Zarar etmemek için...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, 500 dolar komisyon vererek, insanların 1 kilo gümüş aldığını belirterek uyarılarda bulundu. Sarı, "Böyle durumlarda biraz sakin kalmakta fayda var. Bu fiyat hareketlerinden ekstra zarar etmemek için" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Son iki haftada yükseliş ve iniş dalgası yatırımcıların temkinli bir duruş sergilemesine neden oldu. Ons gümüş güne 81 dolardan başlarken, bu hafta 92 dolar seviyesine gören ons gümüş şu sıralar 83 bin 510 dolar seviyesinde konumlanıyor.
Gram gümüş güne 113 lira seviyesinde başlarken, bu hafta en yüksek 129 TL bandına gelen gram gümüş, şu sıralar 120 TL’de işlem görüyor.
Gümüş yatırımcıları ise geleceğe dair piyasanın konumunu merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Nasıl Bir Ekonomi TV’de şu ifadeleri kullandı:
“Gümüşte günlük yüzde 5'lik yüzde 7'lik hareketler normalleşti. Gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor diyebiliriz. Gümüşte neredeyse yüzde 40’a varan düşüş görüldü. 40-50 dolar bandına oturan bir gümüş görebiliriz, bir süre en azından”
Yatırım sepetine gümüş eklemek isteyenler için fırsat doğduğunu söyleyen Sarı, "Düşüş biraz bekletebilir yatırımcıyı. Akşam saatlerine geldiği için değerlendiremeyen yatırımcılar da var” dedi.
500 dolar komisyon vererek, insanların 1 kilo gümüş aldığını belirten Sarı, “Böyle durumlarda biraz sakin kalmakta fayda var. Bu fiyat hareketlerinden ekstra zarar etmemek için. Ekstra yüzde 10'luk yüzde 12'lik zararları cebimize koymamak için az panik yaparak hareket etmekte fayda var” şeklinde konuştu.
Sarı düşüşlerin kısa vadeli olacağını vurgulayarak, yükselişlerin uzun vadeli olduğunu açıkladı.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.