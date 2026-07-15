Ekonomist Şirin Sarı, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan baskının arkasında yüksek faiz ortamının bulunduğunu belirten Sarı, petrol fiyatları, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin de fiyatlamalarda etkili olduğunu söyledi.
Şirin Sarı gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların kafasını karıştırırken, ekonomist Şirin Sarı altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduKaynak: Haber Merkezi
'EN ÖNEMLİ ETKEN YÜKSEK FAİZ'
TGRT Haber'de yer alan habere göre Altının faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Sarı, yüksek faiz ortamında yatırımcıların ABD tahvilleri gibi alternatif araçlara yöneldiğini ifade etti.
Sarı, bu durumun dolar endeksini güçlendirdiğini ve altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Fed'in faiz politikasının fiyatlamalarda belirleyici rol oynadığını söyledi.
'EN ÖNEMLİ ETKEN YÜKSEK FAİZ'
Altının faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Sarı, yüksek faiz ortamında yatırımcıların ABD tahvilleri gibi alternatif araçlara yöneldiğini ifade etti.Sarı, bu durumun dolar endeksini güçlendirdiğini ve altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Fed'in faiz politikasının fiyatlamalarda belirleyici rol oynadığını söyledi.
MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR
Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurlardan birinin merkez bankalarının alımları olduğunu ifade eden Sarı, başta Çin olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirtti.
Jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü mevcut ortamda altının önemini koruyacağını dile getiren Sarı, kısa vadede sabırlı olunması gerektiğini, uzun vadede ise yükseliş beklentisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
Şirin Sarı, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanlar için mevcut dönemin fırsat sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN
“Altın fiyatları, gram altın dahil düşüyor. Bundan sonraki süreçte kademeli alım en doğru strateji olacak. Gram altında 6 bin TL’nin altında fiyatlamalar da görebiliriz. Önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreçte altını biriktirme, altın borcunu kapatma ve ihtiyaçları karşılama dönemi olarak değerlendirebiliriz. Merkez bankaları faiz indirimlerine başladığında altında yeniden değerlenmeler göreceğiz. Bu yüzden bu dönem altını biriktirme dönemi.”