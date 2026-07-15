Şirin Sarı gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

“Altın fiyatları, gram altın dahil düşüyor. Bundan sonraki süreçte kademeli alım en doğru strateji olacak. Gram altında 6 bin TL’nin altında fiyatlamalar da görebiliriz. Önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreçte altını biriktirme, altın borcunu kapatma ve ihtiyaçları karşılama dönemi olarak değerlendirebiliriz. Merkez bankaları faiz indirimlerine başladığında altında yeniden değerlenmeler göreceğiz. Bu yüzden bu dönem altını biriktirme dönemi.”