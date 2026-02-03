Uyku sırasında ortam sıcaklığından bağımsız olarak gelişen ve hastayı sırılsıklam bırakan terleme atakları, tıp dünyasında mercek altına alındı.

Basit bir uyku bozukluğu gibi görünen bu semptomun ardında yatan tehlikelere dikkat çeken bilimsel veriler, vücudun iç dengesindeki bir bozulmaya işaret etti.

Uzmanlar, pijamaları değiştirecek kadar şiddetli yaşanan bu durumun hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak erken teşhis uyarısında bulundu.

ONKOLOJİK VE ENFEKSİYÖZ RİSKLER ÖN PLANDA

Bilimsel araştırmalar, gece terlemelerinin özellikle Lenfoma (lenf kanseri) ve Lösemi gibi kan kanseri türlerinin karakteristik bir göstergesi olduğunu kanıtladı.

Vücudun kanser hücreleriyle savaşırken metabolik hızı artırması ve sitokin salgılaması, gece saatlerinde kontrolsüz bir ısı artışına neden oldu.

Mayo Clinic’te görev yapan onkoloji uzmanı Dr. Edward T. Creagan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Gece terlemesi tek başına bir teşhis koydurmasa da, buna eşlik eden istemsiz kilo kaybı ve kronik yorgunluk varsa durum derhal ciddiye alınmalıdır. Vücut, içeride yolunda gitmeyen bir süreci bu yolla dışa vurdu."

HORMONAL DENGESİZLİKLER VE GİZLİ ENFEKSİYONLAR

Sadece onkolojik vakalar değil, endokrin sistem bozuklukları da bu durumun temel nedenleri arasında gösterildi.

Hipertiroidi ve diyabet gibi rahatsızlıkların yanı sıra, tüberküloz ve endokardit (kalp zarı iltihabı) gibi enfeksiyonların da gece boyunca hastaları terlettiği saptandı.

Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını sürdüren uyku tıbbı uzmanı Dr. Lawrence Epstein, gece terlemelerinin nörolojik boyutuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Otonom disrefleksi ve uyku apnesi gibi durumlar, sempatik sinir sistemini aşırı uyararak vücudun soğutma mekanizmasını yanlış zamanda devreye soktu. Bu, sistemin bir kısa devre yapma biçimi olarak tanımlandı."

İLAÇ KULLANIMI VE YAN ETKİLER

Kullanılan bazı ilaçların da bu tabloyu tetiklediği belgelendi. Özellikle antidepresanlar, hormon tedavi ilaçları ve ateş düşürücülerin hipotalamus üzerindeki etkisiyle gece terlemelerini artırdığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bu tip yan etkilerin görüldüğü durumlarda dozaj ayarlamasının hayati önem taşıdığını belirtti.