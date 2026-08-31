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Teknoloji devi Apple'ın iOS 26.4 sürümüyle birlikte CarPlay ekosistemini konuşma tabanlı yapay zekâ uygulamalarına açmasının ardından, rekabete Meta da dahil oldu. OpenAI üretimi ChatGPT, Perplexity ve xAI imzalı Grok'un ardından Meta AI da iPhone uygulaması üzerinden CarPlay entegrasyonunu kullanıma sunmaya başladı.

SÜRÜŞ ESNASINDA ELLER SERBEST YAPAY ZEKÂ DENEYİMİ

CarPlay üzerinde yer alan dördüncü taraf bağımsız yapay zekâ çözümü olan Meta AI, sürücülerin yoldan gözünü ayırmadan sesli etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Sistem; eller serbest konuşma, anlık soru yanıtlama ve genel yapay zeka asistanlığı gibi fonksiyonları araç içinde sunuyor. Özelliğin kademeli olarak dağıtılması sebebiyle bazı kullanıcıların ekranlarında henüz "Desteklenmiyor" uyarısıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

APPLE SIRI AI İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Apple'ın yapay zekâ dünyasındaki rakiplerine yanıt olarak baştan tasarladığı Siri AI ise şu an için iOS 27 beta sürecinde test ediliyor. Yenilenen Siri AI'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanla iPhone 18 Pro ve iOS 27 eşliğinde CarPlay platformuna resmi olarak eklenmesi bekleniyor.

Siri AI erişime açıldığında üçüncü taraf uygulamaların yerini almak yerine onlarla eş zamanlı çalışabilecek. Ancak o zamana kadar araçlarında yapay zekâ asistanı kullanmak isteyen iPhone sahiplerinin önünde tamamı üçüncü taraf geliştiricilere ait dört farklı alternatif bulunuyor.