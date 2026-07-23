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Kaynak: DHA

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) kapsamında yüksek sesli siren testi gerçekleştirildi. Kent genelinde duyulan sirenler nedeniyle vatandaşlar önceden yapılan uyarılar doğrultusunda herhangi bir panik yaşamadı.

Samsun Valiliği, test öncesinde yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu kapsamında yürütülen İKAS Projesi çerçevesinde yüksek sesli siren testinin gerçekleştirileceğini duyurarak vatandaşlardan endişeye kapılmamalarını istedi.

Bu kapsamda bugün saat 14.30'da kent genelinde kurulu siren sistemi devreye alındı. 30 saniye boyunca dalgalı siren sesi ile kırmızı alarm sireni çalındı. Vatandaşlar da önceden yapılan uyarılar doğrultusunda herhangi bir panik yaşamadı. Test süresince sistemin çalışırlılığı kontrol edilirken, sirenler kentin birçok noktasından duyuldu.