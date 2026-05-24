Türk Mutfağı Haftası kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Türk mutfağını tanıtım programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Türk mutfağından beş farklı yemek davetlilere sunuldu.
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, programda yaptığı konuşmada Türk gastronomisinin zenginliğinin uluslararası alanda tanıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Etkinliğe Sırbistan’dan üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katılım sağladı.