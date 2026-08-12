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Kaynak: AA

Sırbistan medyası, Prahovo'nun üzerine kurulduğu Tuna Nehri'nde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisinin, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldiğini söyledi. Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu dile getirildi. Söz konusu gemi kalıntısının, paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruması dikkati çekti. Yüksek sıcaklıklara bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde suların çekilmesi sonucu savaş gemisinin dönem dönem görünür hale geldiği aktarıldı.