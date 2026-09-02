Sıralama belli oldu: İşte dünyanın en zenginleri

Her ne kadar jeopolitik ve yapay zeka rallisinin getirdiği olumsuzluklar olsa da şirketler bunu avantaja çevirip kendi lehlerine veya aleyhlerine kullanabiliyorlar. Bu fırsatları avantaja çeviren küresel ekonominin oyuncuları da şekillenmeye devam ederken, içinde bulundukları zengin sıralama listeleri de değişiyor. Forbes’un 1 Eylül 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarder listesi yayımlandı.