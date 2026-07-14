Hollanda iç istihbarat servisi AIVD ve askeri istihbarat kurumu MIVD tarafından yapılan ortak açıklamada, Kremlin destekli siber saldırganların Avrupa genelinde sivil güvenlik kameralarını hedef alan geniş çaplı bir casusluk operasyonu yürüttüğü duyuruldu. Ortaya çıkan bulgulara göre hackerlar, özellikle NATO üslerinin yakınındaki ve askeri sevkiyat rotaları üzerinde bulunan evlerin internete bağlı akıllı kameraları ile görüntülü kapı zillerine sızdı. Bu yolla Ukrayna'ya gönderilen askeri araç ve ekipmanların sevkiyat süreçleri anlık olarak takip edilmeye çalışıldı.

VARSAYILAN ŞİFRELER VE GÜNCEL OLMAYAN YAZILIMLAR EN BÜYÜK AÇIK

İstihbarat raporları, bu siber operasyonlarda saldırganların işini kolaylaştıran en büyük etkenin kullanıcı ihmalleri olduğunu gösteriyor. Hackerların internet üzerindeki savunmasız cihazları tarayan yazılımlar kullandığı ve fabrika ayarlarındaki varsayılan şifreleri değiştirilmemiş ya da güncel olmayan IP kameraları kolayca ele geçirdiği saptandı. Cihaz sahipleri kameralarının izlendiğinin farkına bile varmazken, bu sızma yöntemi askeri uydular ya da casus dronlar uçurmaya kıyasla Rusya için çok daha az maliyetli ve fark edilmesi imkansız bir istihbarat kaynağı sağlıyor.

MODERN SAVAŞLARDA GÖZETLEME KAMERALARININ ÖNEMİ ARTIYOR

Sivil kameraların askeri istihbarat toplamak amacıyla kullanılması modern savaş stratejilerinde ilk kez görülen bir durum değil. Daha önce de Ukraynalı siber ekipler Rus kameralarına sızarak düşman birliklerinin hareketlerini izlemiş ve stratejik askeri operasyonlar planlamıştı. Benzer şekilde Orta Doğu'daki gerilimlerde de devletlerin rakip ülkelerdeki trafik ve özel güvenlik kameralarını hackleyerek hedef tespiti yaptığı biliniyor. Yetkililer, özellikle kritik güzergahlarda yaşayan vatandaşları ve işletmeleri internete bağlı cihazlarının güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyarıyor.