Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dev bir konser ve renkli etkinliklerle kutladı. Pendik Millet Bahçesi’ni dolduran binlerce vatandaş, Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik’in muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

SANATÇI ÇELİK MEMLEKETİNDE SAHNE ALDI

Konserde sahne alan Çelik, aslen Pendikli olduğunu vurgulayarak duygularını paylaştı. Sanatçı, “Doğma büyüme Pendikliyim, buranın eskilerindenim. Pendik’in her yerini gezdim, buraların anılarıyla doluyum” dedi. Çelik, 90’lı ve 2000’li yılların unutulmaz hitlerini seslendirerek hayranlarını nostaljiyle mest etti. “Her Şey Feda”, “Yeter Ki” ve “Dağlar” gibi sevilen parçaları seslendirdiği konserde seyirciler hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

OKUL ARKADAŞLIĞI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Geceye damga vuran en özel anlardan biri ise Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Çelik’in uzun yıllara dayanan dostluğunun ortaya çıkması oldu. Çelik, Başkan Ahmet Cin’in okuldan arkadaşı olduğunu açıklayarak kendisine başarı dileklerini iletti. Başkan Cin de bu anlamlı günde eski dostuyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Ahmet Cin konuşmasında şunları söyledi: “Bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Çelik ile bu güzel bayramda bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi bizim okul arkadaşımızdır. Pendik için hazırladığımız projeleri önümüzdeki günlerde birer birer hayata geçireceğiz. Çelik kardeşimize de başarılar diliyorum.”

Programa katılan bir vatandaş, “Bugün ilçemize kazandırılan Çocuk Kahvesi için de buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm belediyelerin bu güzel projeyi örnek almasını istiyorum” diyerek tesisten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir başka izleyici ise Çelik’in performansını övdü: “Çelik 90’ların ve 2000’lerin çok güzel bir sanatçısı. Hem onu görmek hem de hatıraları canlandırmak için geldik. Pendik Belediyesi’nin çalışmalarına teşekkür ediyorum.”



İsmini açıklamak istemeyen bir Pendikli de organizasyondan övgüyle bahsetti: “Bu inanılmaz konseri düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz.”

Etkinlikler kapsamında çeşitli spor faaliyetleri, halk oyunları gösterileri ve gençlere yönelik programlar da yer aldı. Pendik Belediyesi’nin organize ettiği kutlamalar, hem Atatürk’ü anma bilincini güçlendirdi hem de ilçede sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı gece, Pendik’te birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.