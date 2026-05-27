Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir daireden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yalnız yaşayan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

KOKUDAN ŞÜPHELENEN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Olay, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Maslak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu daireden çevreye ağır ve kötü bir kokunun yayıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE KAPIYI AÇINCA ACI TABLOYLA KARŞILAŞILDI

Gelen ihbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler, daire kapısının kilitli olması ve zillere yanıt verilmemesi üzerine itfaiyenin müdahalesiyle içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, 40 yaşındaki Yusuf Kaya'yı yerde hareketsiz halde yatarırken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Yusuf Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.