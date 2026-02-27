Sarsıcı olay Amasra'da yaşandı. Bir gencin elbiseleriyle denize girip kaybolduğu ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti. Dalgıçların ulaştığı cansız bedenin, 22 yaşındaki Kastamonu’nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı, Karabük Üniversitesi öğrencisi H.S.'ye ait olduğu belirlendi.

H.S.’nin, Eylül ayında Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığı ancak derslere devam etmediği ortaya çıktı. Genç yaştaki H.S.'nin Amasra'ya neden geldiği ve soğuk kış gününde kıyafetleriyle denize neden girdiği ise gizemini koruyor. Genç yaşta hayata veda eden H.S.’nin vefatı, ailesini ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğarken savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.