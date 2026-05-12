Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi, bugün öğle saatlerinde gelen acı bir haberle sarsıldı. Neslihan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında yaşamını sürdüren 31 yaşındaki Osman Kart, evinde ölü bulundu.

ACI MANZARAYI BABASI GÖRDÜ

Edinilen bilgilere göre, oğlunun dairesine giren baba, Osman Kart’ı hareketsiz yatarken buldu. Babanın durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı ilk kontrollerde, genç adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

BELEDİYE TABİBİ "ŞÜPHELİ" DEDİ

Olayın ardından incelemelerini derinleştiren ekipler, kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla belediye tabibini olay yerine davet etti. Belediye tabibi ölümü "şüpheli" olarak raporladı. Osman Kart’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı.